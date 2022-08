Nancy Pelosi a Taiwan, scintille Usa-Cina. Pechino: "Non staremo a guardare"

Pelosi attesa a Taiwan, Pechino avverte: "Se la visita ci sarà, adoretteremo misure forti e risolute"

Non si placa la tensione tra Cina e Stati Uniti per il viaggio in Asia di Nancy Pelosi. La speaker alla Camera degli Stati Uniti è arrivata in Malaysia. In serata è atteso l'atterraggio a Taipei, secondo i media internazionali.

Intanto, preghiere, avvertimenti, minacce e profezie campeggiano sulle homepage dei principali media di Cina e Stati Uniti a poche ore dal previsto arrivo della speaker sull'isola. Domina l'attesa sui principali quotidiani statunitensi, che aprono, però, con l'annuncio del presidente Usa, Joe Biden, dell'uccisione del leader di Al Qaeda, Ayman Al-Zawahiri, in un attacco in Afghanistan. Mentre toni di guerra emergono dai media cinesi.

Il New York Times dedica un articolo all'avvertimento degli Stati Uniti alla Cina di non fare della prevista visita di Pelosi a Taiwan una "crisi". Il giornale riprende in un video le parole del portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, John Kirby, che riafferma che "nulla e' cambiato" nella politica degli Stati Uniti sulla Cina, sottolineando che Pelosi ha il diritto di visitare Taiwan, come accaduto in passato. "Cara Nancy Pelosi: non andare a Taiwan", e' invece, il titolo di un editoriale di Thomas L. Friedman, che campeggia in homepage sul quotidiano della Grande Mela.

Un taglio simile è scelto anche dal Washington Post. La Casa Bianca chiede alla Cina di "non reagire eccessivamente" alla visita di Pelosi a Taiwan, titola il quotidiano, che ricorda quanto sensibile e "altamente provocatoria" sia per Pechino la missione della speaker democratica sull'isola.

La visita di Pelosi rappresenta una "sfida" alla Cina, titola, invece, il Wall Street Journal, che sottolinea come la visita potrebbe portare a un aumento delle tensioni, gia' alte, tra Pechino e Washington. In un articolo di commento, a firma dell'editorial board, il quotidiano finanziario Usa sottolinea che una risposta militare di Pechino alla missione di Pelosi a Taiwan segnalerebbe l'inizio di una "pericolosa nuova era".

Il Quotidiano del popolo, organo di stampa del Partito Comunista Cinese, apre con le parole del portavoce del Ministero degli Esteri Esteri, Zhao Lijian, che ieri ha sottolineato che l'Esercito Popolare di Liberazione cinese "non stara' mai a guardare" la visita di Pelosi a Taiwan e dedica ampia copertura alle celebrazioni per il 95esimo anniversario, ricorso ieri, della fondazione dell'Epl.

L'esercito cinese "non ha paura di combattere per difendere la sovranita' e la sicurezza", titola, invece, in un editoriale, l'agguerrito tabloid Global Times, che ha sfoggiato i toni piu' duri negli ultimi giorni contro la visita di Pelosi a Taiwan. La Cina ha "severamente avvertito" gli Stati Uniti di non procedere con la visita di Pelosi, scrive il Global Times, che sottolinea l'opposizione di milioni di utenti dei social cinesi alla visita della speaker democratica a Taiwan.

"La visita di Pelosi non sara' tollerata" e', invece, il titolo dai contorni netti del China Daily, giornale in lingua inglese. La missione, avverte il giornale, sarebbe vista da Pechino come una "grave interferenza" negli affari interni della Cina e una minaccia alla sovranita' e all'integrita' territoriale. L'attesa per la visita di piu' alto profilo degli ultimi 25 anni domina, invece, i principali media di Taiwan.

Il Taipei Times riprende le speculazioni emerse ieri sull'arrivo di Pelosi gia' nella serata di oggi, e cita l'intervista del presidente del colosso dei semiconduttori Tsmc, Mark Liu, a Fareed Zakaria della Cnn, che avverte che "non ci saranno vincitori" se la Cina dovesse decidere di invadere Taiwan.

Dal suo sito web, invece, la Central News Agency la principale agenzia di Taiwan, sceglie di tenere un profilo basso, e apre con il no comment del ministero degli Esteri dell'isola alle notizie sulla visita imminente dell'82 enne speaker democratica e alle minacce militari provenienti dalla Cina.

Nancy Pelosi a Taiwan, il monito di Pechino: "Non staremo a guardare, agiremo in modo risoluto"

Nel frattempo, la Cina mette in guardia gli Stati Uniti: se la presidente della Camera americana Nancy Pelosi seguirà la "strada sbagliata", Pechino dovrà allora adottare "misure forti e risolute" per salvaguardare la propria sovranità.

La portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, ha aspramente criticato l'ipotesi di viaggio di Pelosi a Taiwan, aggiungendo che Cina e Usa "hanno mantenuto i contatti a livelli diversi" nella speranza che "i funzionari americani capiscano l'importanza e la sensibilità del problema e quanto possa essere pericoloso".

In conferenza stampa particolarmente tesa, la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying ha ribadito che la visita a Taiwan sarebbe "sconsiderata e provocatoria", aggiungendo che la colpa sarebbe da attrituire soltanto agli Usa. La parte statunitense "si assumerà la responsabilità e pagherà il prezzo per aver minato la sovranità e gli interessi della Cina", ha continuato Hua.

Pelosi a Taiwan, Mosca contro Biden: "Gli Usa destabilizzano il mondo"

Un secondo Monito agli Usa arriva anche da Mosca: la Russia accusa gli Stati Uniti di "destabilizzazione" in merito alla possibile visita a Taiwan della presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. "Washington sta portando destabilizzazione nel mondo. Non ha risolto un singolo conflitto negli scorsi decenni, ma ne ha provocati molti", ha detto sui social media Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, dopo la messa in guardia da parte della Cina contro la visita dell'isola che Pechino considera come proprio territorio.

Pelosi attesa a Taiwan, le Borse asiatiche chiudono in calo

La possibile visita di Pelosi a Taiwan destabilizza anche il mercato azionario: tutte le Borse asiatiche chiudono in forte calo. Il Nikkei giapponese termina a -1,42% e 27.594,73 punti. L'indice Hang Seng di Hong Kong crolla del 2,54% a 19.654,00 punti. Anche i mercati della Cina continentale chiudono in territorio negativo, con lo Shanghai Composite Index in calo del 2,26% a 3.186,27 punti e lo Shenzhen Composite Index della seconda Borsa cinese in calo del 2,37% a quota 12.120,02.