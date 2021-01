Nancy Pelosi: "Trump instabile, non può più avere i codici nucleari"

Usa, Pelosi: "E' urgente, Trump pericoloso deve essere rimosso"

Il presidente americano Donald Trump deve essere rimosso: "E' urgente, e' un'emergenza della massima portata. E' una persona molto pericolosa che non dovrebbe continuare con l'incarico". Lo ha sottolineato la speaker della Camera, Nancy Pelosi, all'indomani delle violenze dei sostenitori del capo della Casa Bianca a Capitol Hill.

Usa, Pelosi: discusso blocco codici nucleari a Trump

"Questa mattina, ho parlato con il capo dello Stato maggiore congiunto Mark Milley per discutere precauzioni disponibili per impedire a un presidente instabile di avviare ostilita' militari o di accedere ai codici di lancio e di ordinare un attacco nucleare". Lo ha riferito la speaker della Camera, la dem Nancy Pelosi.

Usa: rubato laptop da stanza Pelosi, usato per presentazioni

Un computer portatile e' stato rubato dall'ufficio della speaker della Camera, la dem Nancy Pelosi, durante l'irruzione di sostenitori di Donald Trump a Capitol Hill. Lo ha confermato il portavoce Drew Hammill, precisando che "era usato solo per presentazioni".

Usa: si dimette il capo della polizia del Congresso

Il capo della polizia di Capitol Hill, Steven Sund, ha rassegnato le dimissioni che saranno effettive dal prossimo 16 gennaio. Duramente criticato per la risposta all'irruzione dei sostenitori di Trump in Congresso, Sund aveva divulgato una nota descrivendo l'attacco come "una cosa mai vista" nei suoi 30 anni di servizio a Washington Dc e ammettendo che la polizia del Capitol non era preparata. La Speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha chiesto le dimissioni di Sund cosi' come il sindacato di polizia.