Nato, Jet britannici "scacciano" bombardieri russi che sorvolano la Scozia

Nato, Bombardieri russi sorvolano lo spazio aereo internazionale sopra le Shetland, "beccati" da Uk

Il Regno Unito ha dichiarato che i suoi aerei da combattimento Typhoon hanno intercettato oggi, 14 agosto, due bombardieri da pattugliamento marittimo russi nello spazio aereo internazionale a nord della Scozia, all’interno dell’area di polizia aerea settentrionale della Nato. Lo riporta il Guardian. “I piloti si sono lanciati con i loro jet Typhoon per intercettare due bombardieri russi a lungo raggio questa mattina, monitorandoli mentre passavano a nord delle isole Shetland, pronti a contrastare qualsiasi potenziale minaccia al territorio britannico”, ha detto il ministro delle Forze armate britanniche James Heappey.

A essere intercettati sono stati i russi Tu-142 Bear-F e Tu-142 Bear-J, utilizzati per la ricognizione e la guerra antisommergibile e denominati «Bear F» dalla Nato.

Nato, l'operazione di respingimento britannica: "Pronti per difendere la Nato da ogni minaccia"

I jet di allerta a reazione rapida (QRA) del Regno Unito sono stati lanciati dalla Raf Lossiemouth, situata nel nord-est della Scozia. Lo riporta La Presse. È stata inoltre lanciata una nave cisterna di rifornimento Voyager che è rimasta in volo per tutta la durata della missione - non specificata dal Ministero della Difesa - per offrire rifornimento in aria ai caccia Typhoon se necessario.