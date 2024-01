Nato: "Prepariamoci all'inatteso". Esercitazione anti-Russia con 90mila uomini

Nato, annunciata una maxi esercitazione. "Dimostrazione di forza contro la Russia"

Le troppe guerre in contemporanea in corso stanno portando un grosso stato di agitazione a livello mondiale, e l'ultima iniziativa decisa dalla Nato va proprio in questa direzione. "Prepariamoci all'inatteso", ha detto un portavoce dell'alleanza. Si chiama Steadfast Defender e sarà - si legge su Il Giornale - la più grande esercitazione mai organizzata dalla Nato dalla fine della Guerra fredda. Nel 2024, da fine gennaio a fine maggio, andranno in scena imponenti manovre congiunte volte a scoraggiare una nuova eventuale aggressione russa in Europa orientale. L'Alleanza atlantica prevede di mobilitare circa 90mila soldati mentre l'esercitazione stessa sarà basata sui nuovi piani di difesa dell'organizzazione.

L'obiettivo delle operazioni – prosegue Il Giornale – è quello di dimostrare di essere in grado di dispiegare forze dal Nord America e da altre parti dell'Alleanza per rafforzare la difesa dell'Europa. In attesa di ulteriori indiscrezioni, che dovrebbero emergere nel corso delle prossime ore, il grosso dell'esercitazione si terrà nel quadrante Germania-Polonia-Baltico, ovvero dove si trova il Corridoio Suwalki, uno dei punti più deboli dell'alleanza rispetto ad una possibile offensiva russa (è la stretta striscia di terra che separa l'exclave russa di Kaliningrad alla Bielorussia). "Sarà una chiara dimostrazione della nostra unità e forza transatlantica e della nostra determinazione".