Zelensky: "L'invio delle armi sia rapido". Nato: "Non è tardi per vincere"

Zelensky: "L' invio di armi sia più rapido"

"È importante che la consegna degli aiuti militari all'Ucraina sia più rapida". Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "Attendiamo sviluppi positivi da parte dei nostri partner, sappiamo cosa possono offrire. Ma più veloce sarà l'invio di aiuti militari più potremo stabilizzare il Paese".

Stoltenberg: "Non è troppo tardi per la vittoria di Kiev"

"Seri ritardi nell'invio di aiuti hanno comportato serie conseguenze. Ma non è troppo tardi perché l'Ucraina vinca, un maggior supporto ora è in arrivo. Gli alleati hanno ascoltato il tuo appello". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa a Kiev con il presidente Volodymyr Zelensky, assicurando di "aspettarsi annunci di nuovi aiuti" da parte degli alleati.

Stoltenberg: l'accordo sull'adesione alla Nato non sarà a luglio

"Credo davvero che il posto giusto per l'Ucraina sia la Nato e quindi sto lavorando duramente per garantire che l'Ucraina diventi membro di questa alleanza. Per tale decisione abbiamo bisogno che tutti gli alleati siano d'accordo. Non mi aspetto che raggiungeremo tale accordo entro il vertice di luglio. Ma spero davvero che riusciremo a dimostrare che stiamo avvicinando l'Ucraina all'adesione e che si arrivi quanto prima ad avere l'Ucraina come membro a pieno titolo". Lo ha detto Jens Soltenberg in conferenza stampa con Zelensky, sottolineando: "Attendo con ansia il giorno in cui la bandiera ucraina sventolerà alta nel quartier generale della Nato".

Kiev, decine di attacchi russi respinti

Decine di attacchi condotti dalle forze russe sono stati respinti dalle truppe ucraine. Lo riferisce lo stato maggiore di Kiev, citato da Unian. Nella direzione di Bakhmut, nel Donetsk, spiegano i militari ucraini, i russi stanno cercando di avvicinarsi a Chasovoy Yar. "Nelle ultime 24 ore, 29 assalti sono stati respinti nell'area degli insediamenti di Verkhnekamenskoye, Vyemka, Grigoryevka, Ivanovskoye, Klishcheevka, Novy e Andreevka". Il fronte più caldo, nelle ultime 24 ore, è stato quello di Avdiivka "dove gli occupanti hanno attaccato 55 volte le posizioni delle forze di difesa ucraine".