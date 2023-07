Guerra, navi a bandiera Onu contro il blocco del grano: la ricetta per isolare Putin e vincere il cinismo dell'uomo

Le guerre vengono combattute tutte con i più disparati mezzi offensivi, ma quella che generalmente viene colpita è la popolazione, i libri scritti per la guerra sono pieni di indicazioni per come fiaccare il nemico, che abbia o meno una divisa. Molto hanno insegnato i romani i quali si permettevano addirittura di affamare i nemici chiusi nelle loro fortificazioni, per anni, vedi l'esempio dei galli di Vercingetorige sconfitti da Caio Giulio Cesare nel 52 a.c. oppure con l'astuzia, come riporta l'Iliade, con il “dono” del Cavallo di Troia o se volete facendo accordi trasversali con popoli già conquistati per tagliare i ponti ai rifornimenti dei nemici.

Che sia un modo barbaro per stremare le popolazioni non c'è dubbio, quello che stupisce è che Putin ha cominciato a bombardare i porti dove vi è stoccato il grano ed altri cereali che dovrebbero essere esportati nel mondo. L'Ucraina a tutt'oggi è considerata il granaio del mondo, ma se non riesce ad esportare molte popolazioni soffriranno la fame onde per cui Vladimir Putin rischia di trovarsi contro non solo l'Ucraina, ma i vari Paesi affamati e non c'è niente di peggio che avere per nemico un affamato.