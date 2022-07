Nono oligarca russo legato a Gazprom trovato morto. Ancora una lettera d'addio

Guerra Russia Ucraina, oligarchi vicini a Gazprom e morti misteriose

Salgono a nove gli oligarchi russi legati a Gazprom trovati morti in circostanze misteriose dall'inizio della guerra in Ucraina. L'ultimo in ordine di tempo è Yuri Voronov, un uomo d'affari di San Pietroburgo. Sarebbe stato ucciso a colpi di arma da fuoco ieri nella sua villa. A scriverlo sono il 'Daily Mail' e l'agenzia di stampa ucraina Unian. Voronov, 61 anni, - si legge sul Mattino - era il capo di una società di logistica che aveva contratti redditizi con Gazprom nell'Artico. Il comitato investigativo russo, rileva il Daily Mail, sta indagando sulla morte di Voronov, che attualmente stanno attribuendo a una "disputa con partner commerciali".

