Obama, fantasie gay: "Faccio l'amore con uomini ogni giorno, nella mia mente"

Obama, lettera choc da 20enne all'ex: "Faccio l'amore con uomini ogni giorno, nella mia mente"

“Faccio l'amore con gli uomini ogni giorno, ma nell'immaginazione". E ancora: "Prendo atto che sono stato fatto uomo, fisicamente nella vita, e accetto questa contingenza". Sembra il passaggio di un romanzo sentimentale, eppure è tutto vero: a scriverlo all'età di 21 anni era l'ex presidente americano Barack Obama in una lettera a un'ex fidanzata. La missiva è stata pubblicata dal New York Post e adesso tutti si interrogano sulle fantasie sessuali gay coltivate da giovane dall'ex presidente.

La lettera di Barack Obama risale al novembre del 1982, ed era stata scritta alla sua fidanzata dell'epoca, Alex McNear, con la quale il futuro presidente Usa aveva avuto una relazione durante la sua permanenza all'Occidental College di Los Angeles. Parlando di omosessualità, Obama scrive: "Devo dire che credo che questo sia un tentativo di allontanarsi dal presente, un rifiuto forse di perpetuare la farsa senza fine della vita terrena".

In un altro passaggio della lettera, Obama aggiunge: "La mia mente è in gran parte androgina e spero di farla diventare ancora di più in modo da pensare in termini di persone, non come donne in contrapposizione agli uomini". L'ex presidente americano sembra esprimere il suo desiderio di una prospettiva che comprenda le persone nel loro insieme.