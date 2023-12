Onu chiede il cessate il fuoco. Biden contro Netanyahu: "Avete perso sostegno"

Sullivan domani in Israele dopo critiche Biden a Netanyahu

Il Consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan arriverà domani in Israele dove incontrerà il premier Benyamin Netanyahu e il gabinetto di guerra israeliano. L'arrivo di Sullivan - sebbene già programmato - avviene ad un giorno di distanza dalle critiche del presidente Joe Biden al governo a Gerusalemme sul fatto che la guerra a Gaza contro Hamas con le morti dei civili stiano alienando le simpatie del modo verso lo stato ebraico. Secondo alcuni media, Israele teme che Sullivan presenti ad Israele una scadenza di poche settimane per finire la guerra.

Assemblea Onu approva bozza che chiede cessate fuoco a Gaza

L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato la risoluzione che chiede un "cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza". Nella bozza si esprime anche la "grave preoccupazione per la catastrofica situazione umanitaria a Gaza", sulla scia del testo bocciato venerdì in Consiglio di Sicurezza a causa del veto Usa. La risoluzione ha ottenuto 153 voti a favore, 10 contrari (tra cui Austria, Usa, Israele), e 23 astenuti, tra cui Germania e Italia, mentre la Francia ha votato a favore.

Gaza: Hamas, 'rispettare richiesta Onu su tregua, stop genocidio'

Hamas ha accolto con favore la richiesta dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di un cessate il fuoco immediato a Gaza, riportano i media arabi. Izzat Al-Rishq, membro dell'Ufficio politico del movimento islamista palestinese, "ha esortato la comunità internazionale a continuare a esercitare pressioni" su quelle che ha definito le "forze di occupazione" e ha chiesto "il rispetto" della decisione dell'Onu. In un breve comunicato, Al-Rishq ha anche condannato "la guerra di genocidio e pulizia etnica" contro il popolo della Striscia di Gaza.

Biden: "Israele sta perdendo il sostegno in tutto il mondo"

"Israele sta cominciando a perdere sostegno in tutto il mondo". Lo ha detto Joe Biden a un evento elettorale a Washington sottolineando che Netanyahu "deve rafforzare e cambiare" il governo israeliano per trovare una soluzione a lungo termine al conflitto israelo-palestinese.