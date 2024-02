Parigi al voto per il referendum anti Suv. "Più l'auto e grande e più paghi"

Parigini alle urne sulle auto di grossa cilindrata: parcheggi triplicati

Nuovo referendum a Parigi. Dopo la consultazione sui monopattini, stavola tocca ai suv, cioì i veicoli considerati più “ingombranti e inquinanti”. Come racconta Repubblica, "i parigini si erano già espressi nell’aprile scorso per decidere se vietare i monopattini a noleggio: una maggioranza di votanti aveva votato sì, anche se la scarsa partecipazione aveva suscitato polemiche".

Questa volta agli elettori non è chiesto di votare pro o contro i Suv. Il quesito che i parigini si troveranno nelle urne è: “Sei favorevole o contrario alla creazione di una tariffa specifica di sosta per le auto individuali pesanti, ingombranti, inquinanti?’’. Nel mirino sono soprattutto i cosiddetti Suv (Sport Utility Vehicle) e i 4x4, spiega Repubblica.

Che cosa accadrà dopo il voto? Come spiega Repubblica, "se vincerà il sì, gli automobilisti con veicoli di un peso superiore a 1,6 tonnellate - 2 tonnellate per quelli elettrici - dovranno sborsare la bellezza di 18 euro all’ora nelle zone centrali di Parigi e di 12 euro per le zone più periferiche. Tariffe quasi triplicate rispetto a quelle di oggi. Una stangata che la sindaca Anne Hidalgo giustifica così con uno slogan: «Più è grande, più inquina»".