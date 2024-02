Parigi, passa il referendum anti-Suv. Tariffe triplicate per i parcheggi: 18€

Parigi, polemiche per il referendum anti-Suv. Tariffe triplicate ma solo per i "visitatori"

Parigi dichiara guerra ai Suv, triplicati i costi dei parcheggi per le auto più ingombranti. Lo hanno deciso i cittadini della capitale francese attraverso un referendum. Il 54,55% dei parigini - si legge su Repubblica - ha votato a favore della proposta della sindaca socialista Anne Hidalgo di aumentare le tariffe del parcheggio per i Suv, anche se solo il 5% degli aventi diritto è andato a votare. Gli avversari hanno attaccato l'iniziativa, ravvisando un'ennesima "crociata contro le automobili" da parte della sindaca della capitale. Nel mirino delle critiche, la formulazione del quesito, in base alla quale bisognava votare "sì" per pronunciarsi contro i Suv e "no" se si era a favore. Infine, pioggia di contestazioni e ironie sul fatto che i prezzi del parcheggio saranno triplicati soltanto per i "visitatori" dai comuni limitrofi e non per i Suv dei residenti a Parigi.

Secondo il progetto del comune, - prosegue Repubblica - chi utilizza un'auto di oltre 1,6 tonnellate, o un'elettrica sopra le 2 tonnellate, dovrà pagare 18 euro all'ora per un parcheggio nei quartieri centrali della capitale, e 12 per quelli più periferici. La campagna per il voto era stata serrata negli ultimi giorni fra i pro e gli anti Suv. I militanti ecologisti avevano tappezzato i muri della capitale di manifesti firmati "La strada è nostra", inviando anche una gran quantità di materiale informativo e di propaganda agli elettori.