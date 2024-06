Parigi, violentata dal branco perché ebrea. Antisemitismo contro una 12enne

Parigi, antisemitismo nel cuore dell'Europa. Lo stupro di gruppo su una 12enne perché ebrea

Una ragazzina di 12 anni è stata stuprata da un gruppo di coetanei perché ebrea. Il terribile episodio di violenza è avvenuto a Parigi in Francia, il motivo dell'aggressione sarebbe dovuto al fatto che la ragazzina avrebbe mentito al suo ex fidanzato sulla sua religione. Immediatamente aperta un'inchiesta su un possibile stupro a carattere antisemita. I presunti aggressori sono tre adolescenti fra i 12 e i 14 anni. La ragazzina - riporta Le Parisien - ha raccontato che si trovava con un amico quando tre coetanei, fra i quali il suo ex ragazzo, anche lui di 12 anni, l'avrebbero portata in un hangar abbandonato per poi picchiarla e insultarla a causa della sua religione.

La vittima sarebbe stata poi stuprata e "minacciata di morte con frasi antisemite", si apprende da fonti dell'inchiesta. I tre ragazzini sono stati fermati e avrebbero anche parzialmente ammesso le loro colpe, affermando di aver agito "per vendetta", sostiene Le Parisien, spiegando che l'ex ragazzo della vittima si sarebbe "molto arrabbiato poiché la ragazza gli avrebbe nascosto di essere di religione ebraica". Nel cellulare del ragazzo sono state trovate frasi e immagini antisemite, fra le quali quelle di una bandiera israeliana bruciata.