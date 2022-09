Paura per la Regina Elisabetta: i medici le proibiscono altre visite

La Regina Elisabetta rinvia gli appuntamenti ufficiali

La regina Elisabetta II ha rinviato la riunione del Privy Council dopo il consiglio dei medici di riposare. Lo ha annunciato un portavoce di Buckingham Palace. “Sua Maestà questo pomeriggio ha accettato il consiglio dei medici di riposare", ha fatto sapere il portavoce come riportano i media britannici, "questo significa che la riunione del Privy Council che avrebbe dovuto svolgersi questa sera sarà riprogrammata". Durante il Consiglio privato, la nuova premier Liz Truss avrebbe prestato giuramento come Primo Lord del Tesoro e i nuovi ministri di gabinetto avrebbero prestato giuramento nei loro ruoli. La Regina, che avrebbe dovuto tenere l'incontro in formato virtuale, rimarrà al castello di Balmoral nell'Aberdeenshire. L'ultimo consiglio dei medici non prevede una degenza in ospedale.