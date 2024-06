Tragedia in volo tra due ultraleggeri: muore un pilota. Guarda il video

Un pilota è morto e un altro è rimasto ferito dopo che due aerei ultraleggeri si sono scontrati in volo durante una dimostrazione al Beja Air Show nel sud del Portogallo. Lo ha riferito l'aeronautica militare, precisando che la vittima è un cittadino spagnolo. L'incidente ha visto coinvolti sei aerei che appartenevano a un gruppo acrobatico composto da piloti spagnoli e portoghesi chiamato "Yak Stars".

Two Yak-52 aircrafts of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show, Portugal.



Unfortunately, one aircraft crashed resulting in death of pilot.



The other pilot Sucre managed to land his plane. The incident occurred shortly after 4 p.m.… pic.twitter.com/bbZ8t7SZ7r