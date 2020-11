Volodymyr Zelensky presidente dell'Ucraina è risultato positivo al Covid-19 ed è attualmente ricoverato in ospedale. La notizia viene riportata dall'agenzia ucraina Unian. Il presidente è ricoverato nella clinica statale di Kiev, Feofania, dove è stato allestito un ufficio in isolamento per Zelensky .

Il consifliere del capo di gabinetto, Podoliak ha spiegato che il presidente continuerà con gli incontri istituzionali in videoconferenza.