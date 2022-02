Prodi: "Dopo il ritiro degli USA dall'Afghanistan, Putin si sente impunito"

Romano Prodi: “Putin è andato oltre il limite”

Una invasione su larga scala “non me l’aspettavo da Putin. Immaginavo che avrebbe forzato fino al limite, ma adesso è andato oltre il limite”. Lo ha affermato l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, ospite di Sky TG24. “Sono sorpreso - ha proseguito - perché trovo che la Russia sia già overstretching”, nel senso che siamo di fronte ad “una Russia che, a mio parere, va al di là dei suoi stessi mezzi offensivi”.

Romano Prodi: “Il ritiro USA dall’Afghanistan ha convinto Putin di essere impunito”

“Non so” dove e in che caso Putin si fermerà. “A mio parere sono stati fatti tanti errori in passato. Oggi, almeno a vedere dal ritiro dall’Afghanistan, l’America non ne vuole più sapere di guerre fuori casa”. E lo stesso “ritiro dall’Afghanistan è stato non dico un semaforo verde a Putin, ma certamente lo ha convinto di essere, come si direbbe a Roma, impunito”.

Romano Prodi: “Le sanzioni economiche non bastano quasi mai”

“Quasi ma le sanzioni sono sufficienti. Le ho seguite”, nel corso degli anni, e “pochissime hanno avuto successo, perché la sanzione va sia contro chi la subisce che contro chi la fa. In questo caso chi la dovrebbe subire ha delle armi terribili, cioè ha il rubinetto del gas, e questo rubinetto colpisce in mondo profondamente diverso i membri dell’alleanza che dovrebbe colpire Putin”. Lo ha affermato l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, ospite di Sky TG24. “I rubinetti chiusi, per gli Stati Uniti, non sono un problema. Analizzando le cose freddamente - ha aggiunto - da economista, per gli americani, oggi, è solo un vantaggio avere il prezzo del gas cinque volte superiore a quello italiano. In questi giorni ho parlato con imprenditori del settore ceramico che hanno stabilimenti in Italia e in Usa, e mi hanno detto che la prima conseguenza è produrre un po' meno nel nostro Paese e di più oltreoceano”. “Per Putin, quindi, è difficilissimo - ha concluso - prendere delle sanzioni che tengano insieme l’alleanza”.

