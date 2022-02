Zelensky a Putin: "Fermiamo la guerra". Cremlino: "Siamo pronti a trattare"

Guerra Ucraina, l'appello di Zelensky a Putin: sediamoci a tavolo trattative

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato Vladimir Putin, il presidente russo, a sedersi a un tavolo delle trattative. Lo riportano le agenzie russe Tass e Interfax.

Zelensky avrebbe rinnovato l’apertura di un negoziato con Putin per scongiurare morte e sofferenza di persone innocenti. Durante le dichiarazioni, il presidente ucraino ha colto l’occasione per rivolgersi all’ esercito: "Voglio dire alle nostre truppe, tenete le posizioni, siete tutto quello che abbiamo".

Guerra Ucraina, la risposta del Cremlino

Dal portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, arriva la notizia di un imminente colloquio della Russia con l’Ucraina. Secondo quanto afferma Peskov, Putin sarebbe pronto a inviare una delegazione a Minsk.

"Come sapete, oggi il presidente dell'Ucraina Zelensky ha annunciato la sua disponibilità a discutere dello status neutrale dell'Ucraina. In risposta, Vladimir Putin è pronto a inviare a Minsk una delegazione russa a livello di rappresentanti dei ministeri di Difesa ed Esteri e dell'amministrazione presidenziale per negoziati con la delegazione ucraina", ha affermato Peskov.

