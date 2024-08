Prosegue l'operazione antiterrorismo. Israele, altri 5 morti in Cisgiordania

Israele, prosegue l'operazione antiterrorismo in Cisgiordania. Ucciso il ricercato numero uno Jaber

L'esercito israeliano afferma di aver “eliminato” 5 soldati palestinesi nel secondo giorno della vasta “operazione antiterrorismo” in Cisgiordania. Lo riferisce Times of Israel.

Come riporta il Corriere della Sera, secondo un comunicato congiunto dell'Idf, Shin Bet e della Polizia di frontiera, le forze israeliane hanno ucciso 5 uomini armati palestinesi che si nascondevano in una moschea a Tulkarem, in Cisgiordania, tra cui Muhammad Jaber, noto come Abu Shajaa, che le organizzazioni di sicurezza israeliane accusano di aver pianificato molti attacchi terroristici, tra cui una sparatoria a giugno in cui un israeliano è rimasto ucciso.

Usa esortano Israele a proteggere civili in Cisgiordania

L'amministrazione Biden esorta Israele a «prendere tutte le misure possibili per proteggere le vite dei civili in Cisgiordania» dopo l'inizio dell'operazione dell'Idf nel territorio. «Riconosciamo le reali esigenze di sicurezza di Israele, che includono il contrasto all'attività terroristica in Cisgiordania», afferma una dichiarazione di un portavoce del Dipartimento di Stato al The Times of Israel.

"Allo stesso tempo, continuiamo a insistere affinché le autorità israeliane prendano misure per proteggere tutti i civili da eventuali danni - continua la dichiarazione -. Restiamo inoltre profondamente preoccupati per il mantenimento della stabilità in Cisgiordania e continuiamo a sollecitare Israele a prendere tutte le misure possibili per proteggere le vite dei civili in Cisgiordania, proprio come li esortiamo a fare a Gaza".