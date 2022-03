Putin e l'ipotesi cure per il cancro. "Gonfiore collo e testa. Attacchi d'ira"

Putin e la malattia. I "Five Eyes" che controllano da vicino lo Zar

Putin non ha nessuna intenzione di far finire la guerra in Ucraina. Ventesimo giorno di missili e bombe verso le principali città del Paese, con la capitale Kiev che ormai è accerchiata. Ma secondo il Daily Mail, che cita fonti di intelligence - si legge sul Corriere della Sera - dietro alla guerra decisa dalla Russia ci sarebbero non solo delle strategie militari ma anche motivi molto più personali, che riguarderebbero proprio Putin. Il presidente russo, infatti, sarebbe malato: soffrirebbe di demenza o Parkinson, oppure avrebbe attacchi d’ira provocati dalle cure per il cancro. Il quotidiano britannico cita fonti vicine al Cremlino: in particolare funzionari esperti dei Five Eyes, i «cinque occhi» dell’alleanza di intelligence che comprende Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. Dietro ai comportamenti dello Zar ci potrebbero essere dunque spiegazioni di natura fisica e medica.

Numerosi rapporti occidentali - prosegue il Corriere - sarebbero giunti a questa conclusione sovrapponendo al comportamento del presidente russo, 69 anni, l’evidente gonfiore del collo e della testa apparso nei video più recenti e il notevole distanziamento fisico imposto durante le visite dei leader stranieri al Cremlino. "Negli ultimi cinque anni c’è stato un deciso cambiamento nel suo processo decisionale, chi è vicino a lui ha notato anche una minore chiarezza nel parlare e nel capire il mondo che lo circonda", ha spiegato una fonte al Daily Mail.

