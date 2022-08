Putin: "L’Europa ringrazi Ankara che permette flusso gas russo"

Vladimir Putin, da Sochi: "L’Europa ringrazi Ankara che permette flusso gas russo"

Secondo il presidente russo Vladimir Putin: "L'Europa dovrebbe essere grata alla Turchia per essere in grado di acquistare gas dalla Russia attraverso il gasdotto Turkish Stream", come riporta Anadolu, durante un incontro con l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan in corso a Sochi, in Russia.

All'inizio del suo incontro a Sochi con l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan, il presidente russo Vladimir Putin ha espresso la speranza che venga firmato un memorandum sullo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche tra i due Paesi. Lo riferisce Ria Novosti. L'incontro tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e l'omologo russo Vladimir Putin a Sochi in Russia si è concluso dopo 4 ore. Lo rende noto Anadolu.