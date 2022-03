Putin è pronto ad attaccare Nato e repubbliche baltiche? L'Estonia si prepara

Cresce il rischio della Terza Guerra mondiale

Vladmir Putin è pronto ad attaccare la Nato e le repubbliche baltiche? Il timore che il conflitto possa estendersi dall’Ucraina agli altri Paesi ex sovietici è molto alto, come dimostra anche la reazione dell’Estonia. Qui, in meno di un mese, oltre 500 donne si sono unite alla Estonian Defense League, un gruppo di volontari che offre ai suoi membri un addestramento militare più o meno avanzato, e che oggi conta più di 3.200 tra iscritte e iscritti, tra i 20 e i 60 anni.

L’Estonia, confinante con la Russia, dal 2004 è membro sia dell’Unione Europea che della Nato, ma questo non basta a scongiurare il timore che Putin voglia invaderla: “A causa della situazione in Ucraina, voglio essere pronto in caso di crisi. Sono la maggior parte del tempo da solo con i miei figli, devo essere pronto a cavarmela da solo", ha detto all’agenzia Reuters Merle Vimb, estone di 38 anni, attualmente in congedo di maternità dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio.



