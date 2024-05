Nato, Putin: "Stoltenberg era diverso". Sospetti sul passato da spia del Kgb

Putin, il riferimento al passato di Stoltenberg: il suo nome venne fuori in un'inchiesta sui servizi segreti russi

L'ultimo ad essere preso di mira da Putin è stato il segretario della Nato Jens Stoltenberg. Il presidente russo non si è fatto sfuggire l'occasione di commentare le parole di Stoltenberg che nei giorni scorsi aveva detto che "per difendere l'Ucraina non si può escludere anche la possibilità di attaccare con le nostre truppe in Russia". Frase che ha provocato un sacco di polemiche e che Putin ha voluto sottolineare, lanciando anche una velata provocazione. "Lo ricordo - ha detto Putin riferendosi al segretario della Nato - quando era primo ministro norvegese e ancora non soffriva di demenza. Deve capire con cosa sta giocando", ha aggiunto minacciosamente Putin. Ma quel "ti ho conosciuto diverso", farebbe riferimento anche ad altro.

Jens Stoltenberg, nome in codice Steklov, fu accusato di essere una spia del Kgb. Il caso esplose in Norvegia nel 2000, il nome dell'attuale segretario della Nato saltò fuori - riportava Panorama anni fa - durante le indagini sui servizi segreti russi, Stoltenberg era un collaboratore di un alto funzionario, insomma un informatore del Cremlino. Dalle indagini norvegesi, però, non risultò nessun illecito. Fu lo stesso Stoltenberg a confermare la notizia minimizzando e dicendo che all'epoca era normale per giovani politici marxisti-leninisti avere questo tipo di contatti.