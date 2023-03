Re Carlo a Berlino, il primo discorso di un sovrano al Bundestag. VIDEO

Re Carlo a Berlino per la sua prima visita di Stato da re e il suo discorso al parlamento tedesco

“È importante per me e mia moglie essere qui e rinnovare l’amicizia speciale fra i nostri due Paesi, che ha significato moltissimo anche per mia madre”. Ha esordito così re Carlo III nel suo discorso al Bundestag, il primo di un monarca davanti al parlamento tedesco. E non ha precedenti nemmeno la visita stessa del sovrano britannico in Germania: è infatti la prima per lui in un Paese estero da quando è stato proclamato re.

Una visita di Stato, quella di re Carlo con la regina consorte Camilla, della durata di tre giorni - dal 29 al 31 marzo - che è stata accolta con grande entusiasmo dalle istituzioni e dalle autorità tedesche, oltre che dalla stampa. Dopo la prima giornata berlinese, quella di ieri, con il bagno di folla alla Porta di Brandeburgo, dove fra centinaia di persone il re ha stretto molte mani e si è prestato perfino per degli scatti, l’appuntamento più atteso e più importante è proprio quello di oggi, in cui ha preso parola al Bundestag.