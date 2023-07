Rogo del Corano, assaltata e incendiata l’ambasciata svedese a Baghdad

Centinaia di manifestanti hanno preso d'assalto l'ambasciata svedese a Baghdad nelle prime ore del mattino e hanno appiccato il fuoco in segno di protesta contro la possibilità che si verifichi un nuovo episodio, dopo quello del rogo del Corano di tre settimane fa in Svezia. Nessun membro del personale dell'ambasciata è stato ferito, la polizia ha usato gli idranti per disperdere i manifestanti. Diverse le testate che hanno diffuso i video dell’assalto.

GUARDA IL VIDEO DELL'ASSALTO ALL'AMBASCIATA

BREAKING: Storming of Sweden's embassy in Baghdadpic.twitter.com/XsP2WZ2G5V — The Spectator Index (@spectatorindex) July 20, 2023

Dell’autorizzazione concessa per una nuova manifestazione ha parlato ieri Le Figaro. Le autorità svedesi hanno infatti dato l’ok a una manifestazione in programma per oggi all'esterno dell'ambasciata irachena a Stoccolma: l’organizzatore, lo stesso, intende bruciare di nuovo una copia del Corano e una bandiera irachena.

Il governo iracheno ha condannato l'episodio per voce del ministero degli Esteri, che ha invitato le forze di sicurezza a identificare i responsabili. "Abbiamo dato istruzioni ai servizi di sicurezza competenti – si legge nel comunicato – di condurre un'indagine urgente e di prendere tutte le misure necessarie per scoprire le circostanze dell'incidente e identificare i responsabili".