Russia, accusato di spionaggio un reporter del Wsj: rischia 20 anni di carcere

Mosca: “L’attività del reporter americano non era giornalistica”

Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli Esteri russo fa sapere dal suo canale telegram che ciò di cui si stava occupando a Ekaterinburg il giornalista del Wall Street Journal non ha a che vedere con il giornalismo. E aggiunge: "Purtroppo non è la prima volta che lo status di 'corrispondente straniero', il visto giornalistico e l'accreditamento vengono utilizzati da stranieri nel nostro Paese per coprire attività che non sono giornalismo. Questo non è il primo noto occidentale ad essere 'pizzicato'.

Dunque, stando a quanto dichiarno dal Cremlino. il reporter Gershkovich avrebbe abusato del suo corridoio privilegiato per svolgere ricerche che vanno oltre l’attività per cui è stato ammesso regolarmente sul suolo russo.

Arrestato per "spionaggio" in Russia il giornalista Evan Gershkovich

Rischia fino a 20 anni di carcere il corrispondente del quotidiano americano Wall Street Journal (Wsj), Evan Gershkovich, arrestato in Russia con l'accusa di "spionaggio a favore degli Usa". Nei confronti del giornalista, che e' cittadino statunitense, il dipartimento investigativo dei Servizi segreti russi (Fsb) ha aperto un procedimento penale ai sensi dell'articolo 276 del Codice penale della Federazione russa (spionaggio).



In base a questo articolo, il reporter rischia fino a 20 anni di carcere. Classe 1991, Gershkovich copre per il Wsj Russia, Ucraina e i Paesi dell'ex Unione sovietica. In precedenza, aveva lavorato per l'agenzia Afp e per il Moscow Times e aveva collaborato per il New York Times.

Arrestato il padre dell'adolescente russa no-war

Sarebbe stato arrestato a Minsk, in Bielorussia, Alexei Moskalyo, l'uomo russo fuggito dopo la condanna a due anni con l'accusa di aver screditato la Russia sui social media a causa di un disegno della figlia sulla pace. Lo riporta il Guardian. Moskalyo è stato separato dalla figlia di 13 anni da quando è stato messo agli arresti domiciliari; l'adolescente è stata trasferita in un centro di accoglienza statale. Moskalyo è stato condannato per le sue critiche alle politiche del Cremlino nei post sui social media. La polizia ha indagato su di lui dopo che la figlia Maria ha disegnato dei razzi lanciati contro una famiglia ucraina.