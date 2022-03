Russia, la Corte condanna Navalny: “Colpevole di frode su vasta scala"

Navalny, arrestato l'oppositore di Putin: l'accusa chiede 13 anni di detenzione

L'oppositore di Vladimir Putin, Aleksei Navalny si trova attualmente in carcere. Durante l’ennesimo processo a suo carico, è stato giudicato colpevole dal tribunale di Lefortovo per "frode e insulti a un giudice".

L'accusa ha chiesto una pena di 13 anni di detenzione, mentre la difesa ha insisto sull'assoluzione, sottolineando l'assenza di reato nelle azioni di Navalny. Il verdetto è stato annunciato in un'udienza del tribunale fuori sede nella colonia penale N2 nella città di Pokrov, nella regione di Vladimir.

Navalny, principale oppositore di Putin in patria, era stato avvelenato nel 2020 con un agente nervino mentre faceva campagna elettorale in Siberia. Dal suo rientro in patria nel gennaio 2021 è stato arrestato.

Leggi anche: