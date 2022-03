Koinètica compie 20 anni e festeggia la 10° edizione del Salone della CSR

Doppio compleanno per Rossella Sobrero

21 marzo 2022: Koinètica compie vent’anni. La scelta di fondarla nel primo giorno di primavera “non è stata dettata da una motivazione poetica ma da una precisa volontà: far nascere una nuova realtà al servizio delle organizzazioni che credono nel cambiamento nella data che segna il risveglio della natura”. Così la genesi viene spiegata dai suoi fondatori, Rossella Sobrero (anche presidente di Ferpi, la Federazione delle Pubbliche Relazioni) e Giacomo Ghidelli, che si sono assunti “la missione di valorizzare il ruolo sociale che tutte le organizzazioni - profit, non profit, pubbliche, private – possono avere e con l’obiettivo di promuovere partnership di valore”.

Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale

Koinètica si occupa di strategie di comunicazioni per accompagnare imprese, enti e P.A. nello sviluppo di progetti di comunicazione della sostenibilità, di networking, di formazione, di progetti editoriali e eventi come Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale, di cui cura il programma e l’organizzazione con gli altri membri del gruppo promotore (Università Bocconi, CSR Manager Network, Global Compact Network Italia, ASviS, Fondazione Sodalitas, Unioncamere). Dal 2013 è l’appuntamento più atteso da chi crede nella sostenibilità. Riconosciuto come il principale evento in Italia dedicato a questi temi, il Salone ha contribuito alla diffusione della cultura della responsabilità sociale, offerto occasioni di aggiornamento, facilitato il networking tra i diversi attori sociali. La decima edizione si svolgerà presso l’Università Bocconi di Milano dal 3 al 5 ottobre, con il titolo “Connessioni sostenibili”.





Koinètica e il lavoro di rete

CSRnatives è un network di giovani appassionati di sostenibilità, una rete aperta e inclusiva a cui ogni studente universitario o neolaureato può unirsi diventando un piccolo grande nodo della rete stessa. Le reti d’impresa multistakeholder sono organizzazioni che promuovono la cultura della sostenibilità: collaborare con loro contribuisce a rafforzare le azioni di sviluppo sostenibile dei territori. Per ricordare le attività realizzate in questi 20 anni, che vanno dalla consulenza alla formazione, Koinètica organizza un ciclo di incontri, brevi conversazioni con alcuni dei principali partner con cui ha collaborato. La prima puntata del ciclo va in onda oggi e vede Rossella Sobrero dialogare con Riccardo Lombardo, esperto di marketing istituzionale della Regione Piemonte: i video saranno resi disponibile sul canale YouTube di Koinètica.





