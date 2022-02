Russia, missili al confine ucraino: Putin supervisionerà la maxi-esercitazione

Ucraina-Russia, "60 violazioni del cessate il fuoco in 24 ore"

La Russia ha annunciato che domani effettuera', sotto la supervisione del presidente Vladimir Putin, manovre delle sue "forze strategiche", in particolare con il lancio di missili balistici e da crociera. "Il 19 febbraio, sotto la guida del comandante supremo delle forze armate russe Vladimir Putin, sara' organizzata un'esercitazione pianificata delle forze di deterrenza strategica", ha affermato il ministero della Difesa, citato dalle agenzie di stampa russe.

Il ministero della Difesa ucraino ha reso noto oggi di aver registrato 60 violazioni del cessate il fuoco da parte dei separatisti filorussi nella regione del Donbass nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riporta il Guardian, un soldato è rimasto ferito.

Solo poche ore fa si sono registrati colpi d'artiglieria sono esplosi vicino al villaggio di Stanytsia Luganska, in Ucraina orientale, dove ieri e' stato colpito un asilo nido. E' quanto ha potuto accertare un giornalista della France Press sul posto. Piu' di 20 abitazioni sono state danneggiate dai bombardamenti di giovedi' intorno al villaggio, compreso l'asilo.

Nella tarda serata di ieri, l'esercito ucraino ha annunciato di non avere programmato un'offensiva contro le postazioni dei separatisti filorussi nell'est del Paese, né un bombardamento della popolazione civile. Il comandante delle forze armate ucraine, il tenente generale ucraino Valery Zaluzhny, ha sottolineato di voler "rispettare rigorosamente gli accordi di Minsk e le norme del diritto umanitario internazionale". "Le nostre azioni - ha dichiarato Zaluzhny - sono puramente difensive".

Intanto, la milizia dei spartisti filorussi dell'autoproclamata repubblica popolare di Lugansk, in Ucraina dell'Est, ha denunciato l'arrivo nella zona di "sabotatori" ucraini, con la missione di bloccare le vie di comunicazione tra Lugansk e l'altra repubblica ribelle di Donetsk, come riporta Ria Novosti, l’agenzia stampa di Stato sovietica.

Si è espresso in merito alla crisi ucraina il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. In un’intervista ha affermato che al momento "ci sono tutte le condizioni per continuare il dialogo", e che attualmente "tutto è possibile, sia un invasione massiccia delle forze russe in territorio ucraino, sia una negoziazione".

Dal fronte ucraino, il ministero della Difesa sostiene l’ipotesi di una bassa probabilità di un’escalation su vasta scalata detto di ritenere "bassa" la probabilità che si verifichi un'escalation su vasta scala, commentando l’allarme lanciato dall’Occidente circa un'imminente invasione russa.

Per oggi è prevista la telefonata tra il ministro della Difesa russo, Serghei Shoiugu e il capo del Pentagono, Llyod Austin, su iniziativa della parte americana. Intanto, la Russia ha annunciato una maxi-esercitazione: sono previste per domani le manovre delle “forze strategiche”, in particolare con il lancio di missili balistici e da crociera, che avverrà sotto la supervisione del presidente Vladimir Putin.

LEGGI ANCHE:

Ucraina, assicurazioni aeree: stop coperture. Kiev: "Non volate sul Mar Nero"

Ucraina, dubbi sull'invasione russa: Mosca evoca la provetta di Powell

Guerra Ucraina, Putin non si ferma. Biden e il piano B: segnale di debolezza