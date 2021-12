Russia, piano per invadere l'Ucraina a fine gennaio. A rischio anche Kiev

Russia-Ucraina, le rivelazioni dei media internazionali

Dopo il Washington Post, anche il celebre quotidiano tedesco Bild parla di un piano elaborato dall'esercito russo avrebbe per un'eventuale invasione dell'Ucraina. Citando un'alta fonte dei servizi segreti della Nato, il tabloid teutonico spiega che il piano prevedrebbe "di attaccare da sud, da est e da nord, e in uno scenario massimale di portare 2/3 dell'Ucraina sotto il controllo della Russia".

"Addirittura la città di Kiev potrebbe finire nel mirino di Vladimir Putin", è il timore degli esperti secondo il tabloid. L'attacco sarebbe eseguito "alla fine di gennaio, inizio di febbraio se il Cremlino si sentisse sufficientemente forte per l'operazione". Prima della Bild, citando documenti dell'intelligence Usa, anche lo statunitense Washington Post ha rivelato di una pianificazione da parte di Mosca di un'offensiva in Ucraina, schierando circa 175.000 soldati e con le stesse tempistiche riportate dalla Bild: inizio del 2022.

I piani russi, ha scritto il quotidiano a stelle e strisce, "coinvolgono un ampio movimento di 100 gruppi tattici di battaglioni". Il Pentagono non ha commentato, ma si è detto "profondamente preoccupato". La rivelazione avviene in un contesto di tensioni crescenti tra Mosca e Washington in relazione alla situazione ai confini dell'Ucraina, mentre la prossima settimana dovrebbe tenersi un colloquio diretto tra i presidenti Vladimir Putin e Joe Biden per evitare un'ulteriore escalation delle tensioni. Il presidente Usa, Joe Biden, ha avvertito che non accetterà le "linee rosse" della Russia, mentre aumentano i timori per un'imminente invasione dell'Ucraina. Il ministro ucraino della Difesa, Oleksiy Reznikov, ha indicato "la fine di gennaio" come il periodo più probabile per l'inizio dell'escalation.

Incontro in videoconferenza Putin-Biden il 7 dicembre

Secondo Reznikov in Russia è iniziato un "periodo di addestramento invernale" e Mosca, che da parte sua ha smentito ogni tipo di presenza militare, ha già avviato esercitazioni vicino al territorio ucraino. "Siamo consapevoli delle azioni della Russia da molto tempo e la mia aspettativa è che avremo una lunga discussione con Putin", ha detto Biden, che avrà un incontro virtuale con il collega russo il 7 dicembre, mentre Kiev accusa la Russia di aver potenziato il suo schieramento di forze al confine con circa 94.000 soldati.

