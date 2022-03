Russia, sparito ministro della Difesa Shoigu. Ha i codici della bomba atomica

Guerra Russia Ucraina, il video fake che allarma il mondo

Bombe e missili continuano a colpire l'Ucraina ormai da un mese. Ma il responsabile della guerra, il potentissimo ministro della Difesa russo Serghei Shoigu, una delle tre persone che detiene i codici per sganciare la bomba atomica, è sparito nel nulla. Shoigu, stretto alleato del presidente Vladimir Putin, si è collegato nella riunione di Putin con i membri del Consiglio di sicurezza russa: il filmato è stato diffuso dall'agenzia di stampa russa Ria Novosti.

Ma secondo Mediazona (un sito web d'opposizione considerato dal ministero della Giustizia russo come agente straniero), molto probabilmente, la riunione del Consiglio di sicurezza ha avuto luogo, ma Shoigu non c'era: la sua immagine è stata semplicemente montata, utilizzando filmati di uno dei precedenti incontri sulla sicurezza. La clip dell'incontro era anomala, il suono non c'èra e Shoigu è apparso per pochi secondi, quando la sua telecamera è stata brevemente sbloccata e lui è apparso seduto di fronte a diverse bandiere russe in un luogo sconosciuto.

Leggi anche: