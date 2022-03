Guerra finita? "Accordo Russia-Ucraina vicino". L'annuncio inatteso

Ucraina: Michel, negoziati ostici, posizione Russia è aggressiva

La Turchia ha assicurato che la Russia e l'Ucraina hanno compiuto progressi nei negoziati per porre fine all'invasione sono vicine ad un accordo. "Certo, non e' facile arrivare a un'intesa mentre la guerra e' in corso, i civili vengono uccisi, ma vorremmo dire che lo slancio negoziale sta progredendo", ha detto il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu. "Vediamo che le parti sono vicine a un accordo", ha aggiunto. Ankara e' in contatto con i team dei negoziatori dei due paesi, ha aggiunto il ministro, che non ha voluto dare i dettagli sui colloqui perche', ha puntualizzato, "stiamo svolgendo il ruolo di mediatori e facilitatori".

Media Kiev, colloqui online con Mosca riprendono domani - La ripresa dei negoziati online tra le delegazioni ufficiali di Russia e Ucraina e' prevista per domani. Lo riporta il quotidiano ucraino Pravda. La notizia non e' stata ancora confermata dai russi.

Ucraina: Michel, negoziati ostici, posizione Russia è aggressiva - "I negoziati in atto tra Kiev e Mosca, sono ostici, la Russia ha una posizione aggressiva nei confronti dell'Ucraina". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel a Mezz'ora in più su Rai3, sottolineando che è comunque "importante trattare sulle problematiche umanitarie, sulla sicurezza delle centrali nucleari" e "poi bisogna capire quali sonoli elementi chiave per avviare un vero e proprio processo di pace iniziando dal cessate il fuoco", ha aggiunto.

