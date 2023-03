Russia, Xi Jinping a Mosca: "Nessun Paese può dettare l'ordine mondiale"

Russia, Xi Jinping in 'visita per la pace' e per cercare un piano per mettere fine al conflitto con Kiev

Il presidente cinese Xi Jinping si fermerà per tre giorni di intensi colloqui sui rapporti bilaterali con la Russia, e in un articolo per la stampa russa mette in primo piano la ricerca di una soluzione della guerra: "Il documento cinese funge da fattore costruttivo per neutralizzare le conseguenze della crisi e promuovere una soluzione politica". Il Cremlino conta su un rafforzamento dell'asse con Pechino.

Dopo aver facilitato la recente riconciliazione diplomatica tra Arabia Saudita e Iran, la Cina si sta ponendo come mediatore nella guerra tra Russia e Ucraina e chiede negoziati di pace tra Mosca e Kiev. In un articolo pubblicato oggi su un giornale cinese, Vladimir Putin ha accolto con favore "la volontà della Cina di svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione" del conflitto e ha affermato che "le relazioni russo-cinesi hanno raggiunto il punto più alto della loro storia". La visita di Xi Jinping arriva pochi giorni dopo che la Corte penale internazionale (Cpi) ha annunciato di aver emesso un mandato di arresto per il presidente russo con l'accusa di crimini di guerra per aver "deportato illegalmente" i bambini ucraini.

Russia, la visita di Xi Jinping vuole essere una boccata d'ossigeno per Putin, ecco perché

La visita del presidente cinese Xi Jinping offre anche una boccata d'ossigeno a Vladimir Putin, che è diplomaticamente isolato e che, in segno di sfida, questo fine settimana ha visitato Marioupol, una città ucraina devastata dai bombardamenti. È stata la prima visita del presidente russo in un'area conquistata dall'inizio dell'offensiva lanciata dal Cremlino a fine febbraio 2022. Xi Jinping, che ha appena iniziato un terzo mandato da presidente, cosa mai vista in Cina, chiama regolarmente Vladimir Putin "vecchio amico". Unite da una partnership "senza esclusione di colpi", celebrata l'anno scorso tre settimane prima dell'inizio dell'intervento in Ucraina, Pechino e Mosca si sono avvicinate negli ultimi anni, in particolare per formare un fronte comune contro l'Occidente.