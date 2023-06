Sabotaggio Nord Stream, dai servizi segreti occidentali accuse all'Ucraina

La pista che porta ai colpevoli? I gasdotti sottomarini Nord Stream 1 e 2 sono lo specchio di quanto accade nella guerra in Ucraina

C’era un piano ucraino per far saltare i gasdotti sottomarini Nord Stream 1 e 2 che trasportano il gas russo in Europa. E il servizio di intelligence militare olandese aveva avvertito la CIA tre mesi prima delle esplosioni. Lo scrivono in queste ore l'emittente olandese NOS, l'emittente tedesca ARD e il quotidiano tedesco Die Zeit che raccontano di come la CIA avrebbe esortato il governo ucraino a non eseguire un'operazione del genere.

La relazione è arrivata agli americani della CIA dal MIVD, l’intelligence olandese che si occupa della difesa. Non è chiaro chi ci sia dietro le esplosioni dello scorso settembre ma la CIA ha avvertito l'Ucraina "dopo aver ricevuto un rapporto allarmante dal servizio di intelligence militare olandese (MIVD), che ha saputo dei piani tramite fonti ucraine", scrive l’emittente NOS.

Nel piano, che il MIVD avrebbe intercettato, si dice che l'alto generale ucraino Valery Zaluzhny abbia guidato l'operazione, che ha coinvolto una piccola squadra di sommozzatori che utilizzavano una barca a vela. L’emittente NOS spiega anche che il Volodymyr Zelenskyj non sarebbe stato a conoscenza del piano. Ma in guerra gli interventi cosiddetti “sporchi” hanno precise procedure che non mettono in pericolo i vertici politici.