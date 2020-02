Siria, riapre dopo 8 anni l'aeroporto internazionale di Aleppo

Il ministro dei trasporti siriano Ali Hammoud ha annunciato che l'aeroporto riprenderà le operazioni civili, con il primo volo da Damasco ad Aleppo previsto per il 19 febbraio, e una rotta aggiuntiva per il Cairo poco dopo

L'aeroporto internazionale di Aleppo è un aeroporto internazionale che serve Aleppo , Siria. L'aeroporto fungeva da hub secondario per Syrian Air .

La storia dell'aeroporto risale all'inizio del 20 ° secolo. È stato aggiornato e sviluppato negli anni fino al 1999, quando è stato inaugurato il nuovo terminal attuale.

Nel gennaio 2013 la struttura ha chiuso a causa della guerra civile siriana ma dopo che i progressi dell'esercito siriano sono stati fatti nell'area, l'aeroporto ha riaperto brevemente il 22 gennaio 2014, accogliendo il suo primo volo civile in più di 1 anno (voli sono stati sospesi nel dicembre 2012), portando in città giornalisti stranieri. In seguito alla riconquista del governo siriano di Aleppo orientale durante la battaglia di Aleppo , un aereo condusse il suo primo volo dall'aeroporto in quattro anni. Il volo, condotto il 5 gennaio 2017, è stato un tentativo di prova da parte del governo prima che l'aeroporto fosse completamente aperto al pubblico.

Il 17 febbraio 2020, il ministro dei trasporti siriano Ali Hammoud ha annunciato che l'aeroporto riprenderà le operazioni civili, con il primo volo da Damasco ad Aleppo previsto per il 19 febbraio, e una rotta aggiuntiva per il Cairo poco dopo

Un annuncio che dà il segnale di quanto il regime di Damasco abbia ripreso il controllo di una delle più importanti città siriane: dopo otto anni dalla sua chiusura, l'aeroporto internazionale di Aleppo, nel nord del Paese, tornerà a funzionare nei prossimi giorni.

Lo ha annunciato il ministro siriano dei trasporti Ali Hammud a quanto riporta la tv di stato siriana. La riapertura dello scalo aereo civile avviene mentre le forze governative, sostenute da quelle russe e dagli Hezbollah libanesi, proseguono l'offensiva a sud-ovest di Aleppo contro miliziani anti-regime sostenuti dalla Turchia, a riportarlo è Rai News.

Proprio le recenti conquiste territoriali delle forze di Damasco attorno alla periferia di Aleppo hanno permesso il ripristino dei voli aerei civili dall'aeroporto della metropoli siriana del nord. Il primo volo è previsto domani, diretto a Damasco. e sono programmati voli verso Il Cairo, in Egitto. Aleppo era diventata teatro della guerra siriana nell'estate del 2012 e solo nel 2016 le forze governative avevano ripreso il controllo, dopo un lungo assedio che aveva causato la devastazione delle infrastrutture, dei quartieri ribelli orientali e centrali.

L'aeroporto della città è situato nella periferia sud-orientale e i primi test per i voli civili erano stati effettuati nel 2017. La sconfitta e la ritirata dei gruppi anti-regime garantisce, secondo il governo siriano, la sicurezza dei voli in arrivo e in partenza dallo scalo aereo, come riporta Rai News.