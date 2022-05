Soldato russo a processo per crimini di guerra. "Ricevuto ordine di ucciderlo"

Guerra Russia Ucraina, soldato confessa: "Ucciso un civile in bici"

La guerra in Ucraina continua senza sosta ormai da tre mesi. Nessuna tregua, l'esercito di Putin bombarda il Donbass e il Sud del Paese, ma a Kiev si preannuncia una giornata storica, inizia il primo processo per crimini di guerra dall'inizio dell'invasione. Imputato un soldato russo accusato di avere ucciso un civile disarmato. Il processo, che dovrebbe essere seguito da molti altri, metterà alla prova il sistema giudiziario ucraino in un momento in cui anche le istituzioni internazionali stanno conducendo le proprie indagini sugli abusi commessi dalle forze russe. Vadim Shishimarin, 21 anni, comparirà al tribunale distrettuale di Solomyansky di Kiev per la morte di un uomo di 62 anni nel nord-est dell'Ucraina il 28 febbraio.

Accusato di crimini di guerra e omicidio premeditato, il soldato di Irkutsk in Siberia rischia l'ergastolo. "Capisce di cosa è accusato", ha detto all'Afp il suo avvocato Viktor Ovsiannikov, senza rivelare il caso per la difesa. Le autorità ucraine affermano che sta collaborando con gli investigatori e ammettendo i fatti dell'incidente avvenuto appena quattro giorni dopo l'inizio dell'invasione russa. "Uno dei soldati ha ordinato all'imputato di uccidere il civile", ha detto l'ufficio del pubblico ministero. Shishimarin ha quindi sparato con un fucile d'assalto Kalashnikov dal finestrino del veicolo e "l'uomo è morto sul colpo, a poche decine di metri da casa sua", hanno aggiunto in una nota.

