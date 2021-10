Spagna, Sanchez traballa: aria di crisi con gli alleati di Podemos

Spagna, Sanchez in bilico: c'è aria di crisi con gli alleati del partito Podemos

Con una mossa a sorpresa, la ministra per i diritti sociali di Podemos, Ione Belarra, ha chiesto la convocazione urgente di un tavolo con il partito del socialista del premier Sanchez, per una revisione degli accordi pattuiti in occasione della formazione del governo. Secondo alcune fonti, il partito della Belarra (che ha sostituito Pablo Iglesias, il quale ha abbandonato formalmente la politica) sarebbe contrariato, per usare un eufemismo, dalla “ingerenza” del vicepresidente socialista Nadia Calvino sulla nuova riforma del lavoro, in discussione in parlamento in questi giorni.

Un nuovo fronte di scontro sembra quindi aprirsi, dopo quello della riforma della casa fra i socialisti e Podemos, alleato sempre più scomodo di un presidente, alle prese con le polemiche scatenate dalle affermazioni del suo alleato di governo Manuel Ortegi, leader di Eh Bildu, che ha formalmente chiesto la liberazione dei terroristi baschi ancora detenuti.

Tutto sarebbe partito da una comunicazione del Ministero dell’Economia, di cui è titolare appunto la Calviño, in cui si afferma che sarà il ministero di Calviño a coordinare una trattativa che non sarebbe più stata portata avanti dalla sola Yolanda Diaz, ministro del lavoro, ma di concerto con altri ministeri come Economia, Inclusione, Finanze ed Istruzione.

La Moncloa sede del governo ha diramato uno stringato comunicato, in cui si spiega come una riforma così delicata ed importante come quella del lavoro necessita dell’impegno di più ministeri e non può essere sola prerogativa del ministero del lavoro. Sanchez ieri ha avuto un incontro con la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, che avrebbe espressamente chiesto lumi al presidente sulla riforma del lavoro, una di quelle imprescindibili nel quadro della erogazione dei finanziamenti del Next Generation Eu.