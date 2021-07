Spazio, Branson anticipa e beffa Bezos. Virgin in orbita prima di Blue Origin

Il miliardario britannico Richard Branson prevede di viaggiare nello spazio l'11 luglio a bordo di una navicella spaziale della Virgin Galactic. Lo ha annunciato l'azienda in una nota. Se il programma verra' rispettato, Branson raggiungera' lo spazio prima del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, che ha affermato che viaggera' nello spazio a bordo di un'astronave della sua compagnia Blue Origin il 20 luglio.

Il volo di prova di Branson nello spazio l'11 luglio

"La finestra per il prossimo volo di prova di SpaceShipTwo Unity si apre l'11 luglio, in attesa dei controlli meteorologici e tecnici", ha dichiarato l'azienda Virgin Galactic in una nota. Branson "valutera' l'esperienza dell'astronauta privato e si sottoporra' allo stesso addestramento, preparazione e volo dei futuri astronauti Virgin Galactic. L'azienda utilizzera' le sue osservazioni sulla sua formazione e sull'esperienza di volo per migliorare il viaggio di tutti i futuri clienti astronauti", spiega la nota.

Branson anticipa Bezos per volare nello spazio

Il volo sara' anche trasmesso in diretta online dalla compagnia, che non utilizzera' un classico razzo che porta in quota la navicella, ma un aereo da trasporto che decolla da una pista per poi far lasciare l'astronave appesa sotto di essa, che accende i suoi motori fino a raggiungere lo spazio e poi cominciare la discesa. Due piloti saranno a bordo dell'aereo vettore e quattro persone, tra cui Richard Branson, nella navicella chiamata VSS Unity.

Voli commerciali regolari dal 2022

"Credo davvero che lo spazio appartenga a tutti noi", ha affermato il miliardario, riporta ancora il comunicato. "Dopo 16 anni di ricerca, ingegneria e test, Virgin Galactic e' in prima linea in una nuova industria spaziale commerciale, che deve aprire lo spazio all'umanità", e' aggiunto. Successivamente, sono previsti due test aggiuntivi prima dell'inizio dei voli commerciali regolari nel 2022, ha annunciato la Virgin Galactic.