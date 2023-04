Stormy Daniels, boom su Pornhub per la donna che ha fatto incriminare Trump

Caso Trump, la popolarità mondiale di Stormy Daniel

Stormy Daniels è il personaggio del momento negli Stati Uniti e tra i più caldi anche nel resto del mondo: l’indagine della procura di Manhattan e il presunto pagamento di 130mila dollari che, nel 2016, l’ex presidente Donald Trump avrebbe corrisposto alla pornostar per indurla a non parlare pubblicamente della loro relazione è costantemente sulle prime pagine dei principali quotidiani made in Usa.

E con il crescere di questo caso, sale anche la curiosità della gente sul passato professionale di Stormy Daniels (il cui vero nome è Stephanie A. Gregory Clifford).

Stormy Daniels e il boom di ricerche su Pornhub

Su Pornhub è boom di ricerche dell'attrice. Secondo Jezebel, la chiave di ricerca “Stormy+Daniels” negli ultimi due giorni è aumentata del 32,4 percento, rispetto al primo trimestre del 2023. Martedì le ricerche di “Stormy Daniels” sono state 662.319.

Più 500 percento anche della parola chiave “Stormy” e il picco è stato registrato proprio tra l'una e le due e mezza del pomeriggio (Eastern Standard Time), orario in cui Trump si è presentato a Manhattan per costituirsi.

Insomma, visto il nuovo successo che sta riscuotendo su Pornhub dopo l’incriminazione di Trump, Stormy Daniels potrebbe anche pensare a un futuro ritorno...

Stormy Daniels, merchandising boom

Non basta. La Daniels ha anche visto aumentare in modo netto il merchandising che vende sul suo sito web, che include calendari autografati per 25 dollari, foto autografate senza reggiseno (prezzo attorno sai 20 dollari) e magliette con il logo #TeamStormy