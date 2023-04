Trump: "Arrestate Biden, non me". New York trema, 36mila agenti schierati

Usa, Trump: il piano per tornare presidente: oggi il giorno chiave

La giornata più lunga per Donald Trump è iniziata. L'ex presidente è partito da Mar a Lago e ha raggiunto New York per l'udienza sul caso del pagamento alla pornostar Daniels in cambio del silenzio sulla loro relazione. Il tycoon ha deciso di giocare una partita d'attacco in tribunale e appena è sbarcato a Manhattan ha attaccato il suo rivale: "Prendete Biden, esaminate i suoi documenti, non me". Con buona pace - si legge su Repubblica - della parola d’ordine rimbalzata in queste ore fra i repubblicani: il "manteniamo la calma" ripetuto dallo speaker della Camera, Kevin McCarthy. E ribadito pure dalla deputata complottista Marjorie Taylor Greene che a mezzogiorno di oggi – due ore prima della convocazione dell’ex presidente alle 14.15 (le 20.15 in Italia) – sarà al "Rally for Trump" organizzato dal Club dei Giovani Repubblicani al Collect Pond Park, il parco proprio di fronte al tribunale di Manhattan: "Protesteremo pacificamente contro un abuso di potere senza precedenti".

Accolto da una blindatissima Grande Mela, - prosegue Repubblica - dove tutti i 36mila agenti del NYPD sono stati precettati per pattugliare le strade dei cinque burroughs cittadini e dove oggi molte strade saranno chiuse al traffico. I disordini, naturalmente sono sempre possibili, tanto più che la Grande Mela è particolarmente ostile al suo più illustre nativo: nel 2020 solo il 23 per cento dei newyorchesi votò per lui. Protetto da agenti dei servizi segreti a fargli scudo, Trump arriverà in tribunale a ora di pranzo e qui affronterà i passaggi obbligati: impronte digitali e foto segnaletica (che secondo l’amico avvocato Alan Dershowitz "diventerà la bandiera della campagna 2024"). Comunque vada, sarà una giornata lunga: certo, il fermo di Trump in tribunale non durerà più di un ora: sarà libero di tornarsene a casa. Ma The Donald vuol dire lui l’ultima parola: e infatti un evento pubblico è già organizzato a Mar-a-Lago alle otto di sera. Pronto a cavalcare politicamente l’incriminazione.