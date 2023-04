Taiwan: "Cina si prepara a scatenare una guerra". Pechino impone no fly zone

Taiwan lancia l'allarme: "La Cina si sta preparando a scatenare una guerra"

Non ci gira intorno, il ministro degli Esteri di Taipei Joseph Wu, che alla Cnn dichiara: “La Cina si sta preparando a scatenare la guerra”. La tv americana, peraltro, aveva posto la domanda in modo diretto: “Pensa che Pechino stia minacciando la guerra?”. Da qui la risposta altrettanto forte del ministro: “Sì, guardando alle loro esercitazioni militari e alla retorica sembra che si stiano preparando alla guerra, e questo è inaccettabile, perché le controversie internazionali vanno risolte con mezzi pacifici, secondo la Carta delle Nazioni Unite”.

Il problema è che Pechino considera la questione taiwanese un affare di politica interna cinese, e che Taiwan è esclusa dall’Onu in ossequio al principio “una sola Cina”. Nel frattempo il presidente Xi è appena andato in ispezione al Comando del Teatro Sud della Marina (che sarebbe responsabile di un’azione a Taiwan) e ha ribadito la sua parola d’ordine: “Rafforzare l’addestramento in prepatazione del combattimento per la difesa della sovranità territoriale e degli interessi nazionali”.