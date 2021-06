Tecnologia, migranti, Cina, virus: Biden è come Trump, ma non si può dire

Un maxi piano dell'innovazione per contenere la Cina e promuovere l'autarchia tecnologica. "Non venite, non venite" rivolto agli aspiranti migranti dell'America centrale. L'indagine e le nuove (per ora solo presunte) prove sul coronavirus che ha causato la pandemia da Covid-19 creato in laboratorio. Chi fosse stato su un altro pianeta negli ultimi otto mesi, leggendo queste azioni in riferimento al presidente degli Stati Uniti, darebbe per scontato che a vincere le elezioni dello scorso 3 novembre sia stato Donald Trump.

Biden resta anti cinese, come e più di Trump

E invece no. Quel mix di protezionismo, chiusura all'immigrazione, ideologia anti cinese e complottismo sull'origine del virus deriva da Joe Biden. Proprio lui, il candidato e poi presidente democratico presentato da molti come l'alfiere della vera America e fautore del suo ritorno alla "civiltà" dopo gli anni "into the wild" di Trump e del suo "America first".

Nulla di tutto questo. Biden sta seguendo la linea Trump su diversi dossier, escluso quello legato all'Iran. E, certo, ha cambiato i modi di porsi nei confronti di alleati e partner. Il neo presidente ha mostrato la volontà di essere più inclusivo nei confronti di Unione europea e partner asiatici, a partire dal Giappone e dalla Corea del sud, in ottica anti cinese.