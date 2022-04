"Putin attaccherà l'America con altri due paesi. E' terza guerra mondiale"

“Il presidente Putin ha tanti piani malvagi, vuole attaccare l'America, vedo ancora una lotta tra America e Russia. Putin ha nella sua mente questi piani malvagi e ogni dialogo sarà solo uno spreco"



Il leader della Chiesa evangelica spirituale nigeriana, princiaple autorità religiosa del paese africano più popoloso, il primate Elijah Ayodele, ha rivelato i "piani malvagi" del presidente russo Vladimir Putin contro l'Ucraina e gli Stati Uniti d'America.

Il primate Ayodele ha spiegato che Putin sta seriamente pianificando di attaccare gli Usa.

In una dichiarazione, il primate Ayodele ha sottolineato che Putin non è toccato dalle sanzioni contro la Russia, aggiungendo che sta pianificando di unire le forze con altri due paesi per una terza guerra mondiale. Il pastore ha osservato che il dialogo sarà solo una perdita di tempo.

“Il presidente Putin ha tanti piani malvagi, vuole attaccare l'America, vedo ancora una lotta tra America e Russia. Putin ha nella sua mente questi piani malvagi e ogni dialogo sarà solo uno spreco", ha detto.

L'uomo religioso ha consigliato al presidente Zelensky e all'Ucraina di cercare l'intervento di Dio nella lotta contro Putin.Ayodele ha rivelato che Dio è pronto a combattere per lui, ma ha bisogno di un coinvolgimento intenzionalmente prima che possa arrivare l'aiuto divino.

“Il presidente Zelensky ha bisogno dell'intervento divino di Dio per combattere Putin, Dio è pronto a combattere per lui ma prima deve coinvolgere Dio dal punto di vista internazionale, e così lo aiuterà. Putin non si fermerà perché vuole far morire la Russia e alcuni altri paesi europei".

"Putin non è colpito dalla sanzione, l'Unione europea dovrebbe svegliarsi, la questione Putin è al di sopra del dialogo e della volontà di assassinare il presidente dell'Ucraina, sta seriamente pianificando la terza guerra mondiale insieme ad altri due paesi", ha detto Ayodele.