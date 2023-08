Trump a processo il 4 marzo, è ufficiale. A rischio le elezioni presidenziali

Trump a processo il 4 marzo, è ufficiale

Il processo a carico dell'ex presidente Usa Donald Trump per il tentativo di sovversione delle elezioni 2020 e l'istigazione dell'assalto al Congresso avrà inizio il 4 marzo 2024. Lo ha stabilito il giudice federale di Washington, Tanya Chutkan, che in precedenza aveva rifiutato le date proposte da accusa e difesa per l'inizio del procedimento in aula: rispettivamente, gennaio 2024 e aprile 2026. La data stabilita precede di un solo giorno il cosiddetto "Super Tuesday", giorno cruciale delle primarie repubblicane nel quale si vota in una dozzina di Stati.