Trump: “La Cina mi farà perdere elezioni. Virus? Lo batteremo senza vaccino”

Trump: "La Cina farà di tutto per farmi perdere elezioni"

Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che la Cina vuole che egli perda le elezioni di novembre: lo ha detto in un'intervista esclusiva alla Reuters spiegando che il modo in cui il gigante asiatico ha gestito la crisi del coronavirus è la prova che Pechino "farà tutto quanto in suo potere" per fargli perdere elezioni del 3 novembre. Trump ha aggiunto anche che sta valutando varie opzioni su come reagire a quanto Pechino ha fatto nello scatenare la pandemia: "Posso fare molto", ha sottolineato. "La Cina farà tutto quanto in suo potere per farmi perdere questa corsa. Usano in maniera costante e loro pubbliche relazioni per apparire come se fossero innocenti".

Il presidente Usa, che ha detto spesso che la Cina avrebbe dovuta essere più sollecita nel far conoscere al mondo quel che stava accadendo nel suo Paese, non ha chiarito quali siano gli strumenti che vuole adottare contro Pechino, se per esempio l'uso dei dazi o la cancellazione del debito: "Ci sono molte cose che posso fare. Stiamo cercando di capire che cosa è successo". Trump ha aggiunto che Pechino vuole che vinca il suo rivale, l'exvicepresidente Usa, Joe Biden, ma si è detto scettico sui sondaggi che danno il probabile candidato democratico come possibile vincitore: "Non credo ai sondaggi. Penso che la gente di questo Paese sia intelligente: non penso che metteranno (alla Casa Bianca; ndr) un uomo che è un incompetente".

Coronavirus, Trump: "Sarà debellato anche senza vaccino"

Il coronavirus sarà debellato anche senza un vaccino. Ne è convinto il presidente Donald Trump che ha promesso in un futuro vicino il ritorno alla normalità per le persone e per l'attività economica. "Anche senza vaccino, se il virus è andato, si torna dove eravamo", ha dichiarato il presidente dopo aver ricevuto gli imprenditori alla Casa Bianca. "Avere un vaccino sarebbe una grande cosa ma ci arriveremo (alla normalità) in ogni caso. Ovviamente dobbiamo aspettare che il virus se ne vada e se ne andrà", ha rimarcato il tycoon. Incalzato sul fatto che il Covid-19 possa scomparire anche senza il vaccino, Trump ha risposto: "Se ne andrà. Andrà via. Sarà debellato".