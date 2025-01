Trump, il programma di insediamento del presidente USA: fuochi d'artificio, cene di gala e tanti artisti pronti ad esibirsi

Insediamento Trump: il 20 gennaio il presidente USA presterà ufficialmente giuramento. L'evento fermerà Washington per tre giorni

Il 20 gennaio si terrà a Washington la cerimonia di insediamento del presidente Donald Trump, che ufficializza il passaggio dei poteri da Joe Biden. La capitale sarà sostanzialmente blindata per l'evento della durata di tre giorni.

"Il presidente Trump è impegnato a unire il Paese attraverso la forza, la sicurezza e l'opportunità del suo programma America First. - hanno dichiarato i co-presidenti del comitato Steve Witkoff e Kelly Loeffler - Le celebrazioni inaugurali del 2025 rifletteranno lo storico ritorno del presidente eletto Trump alla Casa Bianca e il voto decisivo del popolo americano per rendere di nuovo grande l'America".

Si parte sabato 18 gennaio con un ricevimento del presidente eletto e uno spettacolo di fuochi d'artificio al Trump National Golf Club in Virginia. Nello stesso giorno è in programma anche un ricevimento a cui parteciperanno i membri del futuro governo e una cena del vicepresidente JD Vance. Il 18 gennaio è prevista anche una marcia di protesta dello stesso gruppo che aveva organizzato nel 2017 una manifestazione tutta al femminile contro il tycoon.

Domenica 19 gennaio Donald Trump deporrà le corone di fuori sulla Tomba del Milite Ignoto nel Cimitero Nazionale di Arlington. La sera poi ci sarà il "Victory Rally" Maga alla Capital One Arena di Washington e una cena a lume di candela.

Nel weekend i Village People saranno protagonisti di due eventi. I brani Y.M.C.A e Macho Man, nonostante da molti considerati un inno alla comunità LGBTQ+, sono infatti diventati la colonna sonora dei comizi di Trump. "Sappiamo che questo non farà piacere ad alcuni di voi, ma crediamo che la musica debba essere eseguita senza tener conto della politica", ha dichiarato la band in un post sulla sua pagina Facebook.

Infine, lunedì 20 gennaio il giorno dell'insediamento inizierà con un funzione religiosa alla chiesa di St. John, a cui seguirà un tè alla Casa Bianca offerto dalla famiglia di Biden a quella di Trump. Il neo presidente e il suo vice dovrebbero giurare intorno alle 12.00 a Capitol Hill. Nei minuti immediatamente precedenti si esibiranno la cantante Carrie Underwood, lanciata dal talent American Idol, e il cantante country Lee Greenwood. A questo punto ci sarà l'addio ufficiale di Joe Biden e Kamala Harrys. Christopher Macchio eseguirà l'inno nazionale alla fine del programma.

Donald Trump si dirigerà poi alla President's Room accanto al Senato dove firmerà le nomination dei futuri membri del governo. Dopo la cerimonia si terrà prima un pranzo offerto dal joint congressional committee on inaugural ceremonies e poi la tradizionale parata presidenziale che partirà dal Campidoglio, percorrendo Pennsylvania Avenue fino alla Casa Bianca. Il presidente durante il tragitto passerà in rassegna i militari schierati. L'evento si concluderà quindi con tre balli inaugurali, il "Commander in Chief Ball", il "Liberty Inaugural Ball" e lo "Starlight Ball".