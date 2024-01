Trump stravince in Iowa. Biden si arrende all'evidenza: "Lui il mio sfidante"

Iowa, Trump stravince le primarie e lancia ufficialmente la sfida a Biden per la Casa Bianca

Donald Trump è ora ufficialmente lo sfidante di Joe Biden per la Casa Bianca. Le primarie che si sono svolte in Iowa hanno sancito un'evidenza che era già nota a tutti gli americani. L'ex presidente ha ottenuto il 59,7% dei consensi, mentre c’è una corsa serrata per il secondo posto che vede in gioco l’ex ambasciatrice Usa all’Onu, Nikki Haley, e il governatore della Florida, Ron DeSantis. Secondo le proiezioni di Edison Research, la prima ha il 16,4 per cento di consensi, mentre il secondo 15,8. I due, al momento, avrebbero conquistato quattro delegati ciascuno, mentre Donald Trump ne avrà almeno sedici, eletti dalle assemblee degli elettori Repubblicani. "Bene, è stato veloce. Ti ringrazio Iowa. Ora mettiamo fine a questa cosa senza senso e pensiamo alla follia che è oggi il Partito democratico. Adesso basta. È tempo di mettere l’America al primo posto per il cambiamento".

Lo ha scritto su ‘X’ Donald Trump Jr, figlio di Donald Trump, dopo le prime proiezioni in Iowa che hanno assegnato una vittoria netta al tycoon nei caucus tra gli elettori Repubblicani per scegliere il candidato alle presidenziali. I Repubblicani, nonostante i vari processi a suo carico, non hanno mai abbandonato Trump. Per il 68 per cento degli intervistati Joe Biden non è stato eletto nel 2020 in modo legittimo. Proprio la campagna di Biden, subito dopo i primi risultati in Iowa, ha inviato un messaggio a milioni di elettori Democratici per chiedere donazioni: "Donald Trump è il candidato repubblicano ufficiale per il 2024 e noi dobbiamo fare qualsiasi cosa per sconfiggerlo. Non possiamo correre il rischio - ha aggiunto - che Trump, o qualunque altro estremista Maga, sia di nuovo alla guida della nostra democrazia".