Ua 2024, che festa per Kamala Harris: da Beyoncé e Kelly Rowland a Bruce Sprintgsteen. Poi arriva... Obama

Usa 2024, Bruce Springsteen sul palco di Kamala Harris: "Trump si candida per diventare un tiranno americano"

Nel comizio di Kamala Harris ad Atlanta è stato protagonista assoluto Bruce Spingsteen, dopo che a Detroit, Eminem aveva presentato Barack Obama a sostegno della candidata dem. "Donald Trump corre per diventare un tiranno americano e non capisce questo Paese", è stato l'appello al voto per la Harris lanciato dal Boss che ha cantato anche alcune canzoni, tra cui "The Promised Land", scaldando il pubblico.

Beyoncé e Kelly Rowland sul palco con Kamala Harris in Texas per sostenerla a Usa 2024

Beyoncé originaria di Houston, è salita sul palco di Kamala Harris in Texas, tra gli applausi scroscianti della folla. Con lei l'ex collega nelle Destiny's Child, Kelly Rowland.

Usa 2024, Kamala Harris e Obama insieme sul palco del comizio a Detroit

La candidata dem e l'ex presidente Obama sul palco a Detroit per un comizio.

Usa 2024, Kamala Harris assaggia i piatti messicani dello chef Rene Andrade, in Arizona

Durante la campagna elettorale in Arizona, la vicepresidente Kamala Harris si è fermata a Bacanora, un famoso ristorante messicano a Phoenix, per assaggiare il cibo messicano dello chef Rene Andrade, vincitore del James Beard Award, e riflettere sul potere del cibo di unire famiglie e comunità.