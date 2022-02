Ucraina, 400 mercenari Wagner a Kiev per uccidere Zelensky

Ucraina, 400 mercenari a Kiev per uccidere Zelensky

Il Times denuncia la presenza in Ucraina di oltre 400 mercenari russi delle forze Wagner, vicini al Cremlino. I mercenari, arrivati dall’Africa, si troverebbero a Kiev con l’incarico di uccidere il presidente ucraino Volodymir Zelensky.La milizia, formata da ex soldati e poliziotti e riconducibile al potente uomo d'affari russo Yevgeny Prigozhin, ha portato all’imposizione del coprifuoco nella capitale ucraina durante l’intero weekend, con l’avvertimento che chiunque, per strada, sarebbe stato considerato un nemico.

Oltre all’ordine di uccidere Zelensky, la milizia avrebbe il compito di eliminare anche altri 23 rappresentanti del governo e figure rilevanti, così da consentire a Mosca di subentrare con un governo fantoccio. Nel mirino vi sarebbe l'intero esecutivo, non solo Zelensky, ma anche il sindaco di Kiev Vitaly Klitscho e il fratello Wladimir.

Secondo quanto riporta il Times, i mercenari stanno tracciando gli obiettivi tramite i cellulati, nell’attesa di ricevere il via libera dal Cremlino per colpire. La missione sarebbe in sospeso in vista dei negoziati, ma Putin non avrebbe intenzione di raggiungere un accordo. Secondo il quotidiano britannico il gruppo Wagner conta 2mila-4mila uomini in Ucraina da gennaio, distribuiti con diverse missioni: alcuni sono stati inviati nelle zone delle repubbliche separatiste del Donbass.

