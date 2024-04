Ucraina, annunciata la conferenza di pace in Svizzera. Ma senza la Russia

La conferenza di pace sull'Ucraina, che la Svizzera sta organizzando, si svolgerà il 15 e 16 giugno in un hotel di lusso nella Svizzera centrale, ha annunciato il governo svizzero aggiungendo che la Russia non parteciperà. "Le condizioni affinché la conferenza possa avviare un processo di pace sono state sufficientemente soddisfatte. Come primo passo, sarà necessario sviluppare un'intesa comune tra gli Stati partecipanti riguardo alla via da seguire verso una pace globale, giusta e sostenibile in Ucraina", ha sottolineato spiegato la Svizzera in un comunicato.

Ucraina: Mosca, conferenza pace Svizzera è "progetto Dem Usa"

La Russia ha definito un progetto dei "Democratici americani", il partito del presidente Joe Biden, la conferenza "sulla pace in Ucraina" che la Svizzera organizzerà il 15 e 16 giugno e alla quale Mosca non sarà rappresentata. "Dietro tutto questo ci sono i Democratici americani che vogliono che le foto e i video di un simile evento dimostrino che il loro progetto Ucraina rimane rilevante", ha denunciato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, citata dall'agenzia Tass. (AGI)RED