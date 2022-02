Ucraina, Biden: alternativa alle sanzioni è la terza guerra mondiale

Ucraina, Biden, alternativa a sanzioni alla Russia sarebbe Terza Guerra Mondiale

"L'alternativa alle sanzioni contro la Russia per punirla per l'invasione dell'Ucraina sarebbe l'inizio della Terza guerra mondiale", ha spiegato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. "Ci sono due opzioni - ha sottolineato, in un'intervista al podcaster e commentatore politico Brian Tyler Cohen - Iniziare la Terza guerra mondiale, andare alla guerra con la Russia, in sostanza. O far sì che il Paese che agisce contro la legge internazionale finisca per pagare un prezzo per quello che ha fatto".

Ucraina: Biden, Putin ha sottovalutato reazione a invasione. Putin ha ottenuto risultato opposto, Nato più unita

I commenti da Paesi con status neutrale come Finlandia e Svezia sul loro possibile ingresso nella Nato mostrano quanto Vladimir Putin abbia fatto male i calcoli sulle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina", le parole di Joe Biden. "Non solo la Nato e' piu' unita", spiega il presidente degli Stati Uniti nell'intervista registrata ieri, "ma guardate a cosa sta succedendo in Finlandia, guardate cosa sta succedendo in Svezia e in altri Paesi. Sta producendo l'effetto esattamente opposto a quello che voleva". "Tutto quello che so e' che dobbiamo mantenere la rotta insieme al resto dei nostri alleati", ha aggiunto Biden.

Ucraina, Biden: Trump su Putin? Anche di sé diceva di essere genio

Brian Cohen ha chiesto a Joe Biden un messaggio da mandare all'ex presidente Donald Trump che riteneva il capo di stato russo Vladimir Putin "un genio". Il presidente degli Stati Uniti ha risposto: "Trump diceva che Putin era un genio quando si definiva egli stesso un genio"

